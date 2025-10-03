タレントの村重杏奈（27）が、3日までにファッション誌『ViVi』の公式Xに登場。大胆に美胸元を見せた撮影オフショットが公開された。【動画】「かわいいコールが止まらない」村重杏奈の水着姿投稿では「『恥ずかしいです！』といいつつ、ノリノリ＆スタッフからのかわいいコールが止まらない村重さん」と撮影の裏側をアップ。村重は「動画撮んないで！恥ずかしいです！」と言いつつも、撮影が始まるとポージングを次々と決める