テニス界でさまざまな記録を打ち立ててきた伊達公子さん（55）が1日、自身のインスタグラムを更新。約5ヶ月ぶりに「人参ジュース断食」を始めたことを報告した。【写真】 約5ヶ月ぶりに「人参ジュース断食」を始めた伊達公子さん伊達さんは「半年は経っていないけどこの先しばらく時間も取れなさそうなので早めに！約5ヶ月振りの人参ジュース断食が始まりました」とコメント。さらに「夕方に入ったので人参ジュースは夜から。