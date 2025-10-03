札幌・中央警察署は2025年10月3日、性的姿態等撮影の疑いで、札幌市中央区に住む台湾出身の大学生の男（31）を逮捕しました。男は2025年7月13日、札幌市中央区南8条西4丁目にある宿泊施設で、スマートフォンで渡島管内に住む女性（10代）の性的な姿を撮影した疑いが持たれています。警察によりますと、2人は知人関係で、当時ホテルの一室にいたということです。男は9月13日、別の女性（20）に対する脅迫容疑ですでに逮捕され