韓国大統領府の金容範政策室長（韓国大統領府提供・共同）【ソウル共同】韓国大統領府の金容範政策室長が3日までに共同通信など一部メディアの取材に応じ、10月末にも見込まれるトランプ米大統領の訪韓までの関税交渉妥結に意欲を示した。「幸い日本という先例があり、参考にしている」とも述べた。米韓は7月末、米政権による「相互関税」を当初の25％から15％に下げることで大筋合意したが、韓国による約3500億ドル（約52兆円