元交際相手の男性を殺害し、遺体をスーツケースに入れて多摩川に遺棄した罪などに問われている30代の女に、懲役17年の判決が言い渡されました。【映像】連行される被告人西高舞被告（33）は2023年12月、動画配信者の原唯之さん（当時46）を殺害し、遺体をスーツケースに入れ、ダンベルを重しに使って多摩川に沈めて遺棄した罪などに問われています。横浜地裁は10月3日、「被害者の殺害に向けた流れにおいて、中心にいた人物