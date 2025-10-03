日経平均株価が800円以上値上がりし、史上最高値を更新しました。東京株式市場で、日経平均株価は昨日の終値より832円高い4万5769円で取引を終えました。先月25日以来の史上最高値の更新です。前日のニューヨーク市場で主要な3指数が最高値を更新し、東京市場でも半導体関連株などを中心に幅ひろい銘柄が買われました。日銀の植田総裁は、さきほど行われた会見で今月の会合での利上げについて踏み込んだ発言をせず、為替市場では円