デリバリー配達員・レクターさんが、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「来年からデリバリー報酬が10%カット？専業配達員減少の恐れが…」にて、ウォルトをはじめとしたデリバリー業界における来年からの報酬変更問題について詳しく語った。主な内容は、インボイス未登録配達員への消費税支払いの取りやめによる報酬10%カットが発生し、これによって専業配達員が減るおそれがあるというものだ。