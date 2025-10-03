3日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ17674552.3 36260 ２. 日経Ｄインバ 3129133.87386 ３. 日経ベア２ 1594513.1 181.3 ４. 楽天Ｗブル 1493326.6 43010