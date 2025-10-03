テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドを形成、２００日線を試す 1.4052エンベロープ1%上限（10日間） 1.3992ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3987200日移動平均 1.3967現値 1.391310日移動平均 1.3899一目均衡表・転換線 1.385821日移動平均 1.3857一目均衡表・基準線 1.3804一目均衡表・雲（上限） 1.3774エンベロープ1%下限（10日間） 1.3762100日移動平