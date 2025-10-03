カヌー・スラロームの世界選手権は3日、シドニーで行われ、カヤックシングル準決勝で女子は五輪3大会連続出場の矢沢亜季（システックス）が27位で決勝進出を逃した。男子は足立和也（SUS）が23位、武藤裕亮（ガスパル）が26位、田中雄己（ミキハウス）が29位で決勝に進めなかった。（共同）