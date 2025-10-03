◇MLB ドジャース8-4レッズ(日本時間2日、ドジャー・スタジアム)日本時間2日のレッズ戦に先発登板し、7回途中2失点と好投した山本由伸投手。試合後、取材に応じ心境を語りました。山本投手は初回にエラーも絡んで2アウト2、3塁とされると、タイムリーを浴びいきなり2点を失います。その後は立て直し、2回からは4イニング連続で三者凡退。失点後は13人連続アウトと好投を続ける間に、打線が3点を奪い逆転します。6回は先頭から三者