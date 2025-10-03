3日の東京株式市場で、日経平均株価の終値は前の日と比べ、832円高い4万5769円で取引を終え、終値ベースでの史上最高値を更新しました。終値ベースの史上最高値を更新するのは、6営業日ぶりになります。前の日のニューヨーク株式市場での株価上昇の流れを受け、取引開始直後から半導体関連株を中心に値を上げました。その後、日銀の植田総裁が大阪で行った講演で、早期の利上げに言及しなかったことから、外国為替市場で円相場が円