武蔵精密工業＝切り返し急。ホンダ系の自動車部品メーカーだが、人工知能（ＡＩ）分野への取り組みにも傾注しており、そのなか戦略商品に位置付けているのがＡＩデータセンター向け非常用電源の高出力蓄電装置「ハイブリッドスーパーキャパシタ（ＨＳＣ）」だ。同装置を米オラクル＜ORCL＞が採用を検討すると発表するなどで注目を呼んだ。中期的にもＡＩデータセンターの世界的