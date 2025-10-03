1日（日本時間2日）のレッズ戦（ワイルドカードシリーズ第2戦）で、見事なクローザーぶりを披露したドジャースの佐々木朗希投手。試合後にはアンドリュー・フリードマン編成本部長が、若き右腕に言及。5月中旬に右肩痛で負傷者リスト（IL）入りしてから、復活に至った経緯を明かした。米地元紙『オレンジ・カウンティー・レジスター』や『ロサンゼルス・タイムズ』などが伝