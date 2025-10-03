地下水保全に役立ててもらおうと、くまもと地下水財団に寄付した九州流通サステナビリティサロンに1日、感謝状が贈られました。 九州流通サステナビリティサロンは、流通小売業を中心とした九州エリアの14の企業で構成されています。6月1日から「九州の水がめ」である阿蘇の“水”を育てるキャンペーンを実施し、九州7県での「サントリー天然水」などの6月分の売上の一部48万3千604円をくまもと地下水財団に寄付し