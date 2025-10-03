今年1月、岐阜県揖斐川町の山の中で女性の遺体が見つかり、別の事件で起訴されている男女2人が再逮捕された事件で、女性が自宅近くで男と会った後、行方不明になったとみられることがわかりました。死体遺棄の疑いで3日朝、送検されたのは、岐阜市の立花浩二容疑者（55）と、内縁の妻の神原美希容疑者（35）です。警察によりますと、立花容疑者らは去年12月、揖斐川町の山の中に、可児市に住む野村花織さん（当時33）の遺体を遺棄