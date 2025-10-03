欧州で躍動する日本代表FWの価値が高まっている。今季のエールディビジで得点を量産しているフェイエノールトの上田綺世。開幕戦から７試合で６得点と、まさに絶好調。現在首位を走るチームのエースとして活躍が目立っている。 そんな上田の好成績が“数字”にも反映している模様。ドイツのデータサイト『Transfermarkt』が、オランダリーグ所属選手の市場価値をアップデート。そこで同サイトは上田にも触れており、そ