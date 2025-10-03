キノコ採りのグループがクマに襲われた現場付近＝3日午後、宮城県栗原市3日午後1時半ごろ、宮城県栗原市の山でキノコ採りのグループがクマに襲われたと110番があった。県警によると、グループは70代の男女4人で、いずれも女性の1人が死亡、1人が行方不明になった。県警が詳しい状況を調べている。長野県大鹿村の山林では同日、キノコ採りに行っていた男性（78）の遺体が発見された。引っかかれた傷があり、クマに襲われた可能