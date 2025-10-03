前橋市の小川晶市長（左）に申し入れ書を手渡す市議ら＝3日午後、前橋市役所前橋市議会の全10会派は3日、小川晶市長が市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した問題で、速やかに出処進退を決断するよう要求する申し入れ書を小川氏に共同提出した。市民の不信と失望を招いたのに「説明責任を果たさず、説明も真実と受け止められていない」と批判した。文書を受け取った小川氏は「真摯に受け止める」と述べるにとどめた。こ