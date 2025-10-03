キャンプに参加し取材に応じる河村勇輝＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米プロバスケットボールNBAのブルズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝が2日、シカゴでのキャンプ3日目に参加して約2時間汗を流した。調整は順調だといい「勝負の2年目になる。本契約という目標を今季達成できれば」と語り、挑戦3季目での本契約を目指していた当初の目標を1季前倒してシーズンに挑む気構えを示した。身長173センチと小柄な河村の課題は得点力