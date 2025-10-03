青森県藤崎町の平田博幸町長（町のホームページから）7月の参院選で青森選挙区から出馬した候補者への投票を電子メールなどで呼びかけたとして、県警は3日、公選法違反（法定外文書頒布、事前運動、公務員の地位利用）の疑いで、藤崎町の平田博幸町長（68）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。書類送検容疑は6月22日〜7月19日、町職員30人以上に、電子メールやLINE（ライン）で、特定の候補者に投票するよう依頼し