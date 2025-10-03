上田竜也が自身の公式Instagramで、玉井詩織（ももいろクローバーZ）・凪七瑠海・植原卓也・シューレスジョーとユニバーサル・スタジオ・ジャパンに足を運んだことを報告。サングラスやカチューシャ姿ではしゃぐUSJショットを公開した。 【写真】上田竜也・玉井詩織・凪七瑠海らがカチューシャをつけたUSJショットなど ■上田・玉井と橋本良亮との舞台裏ショットも 上田竜也・玉井・