あさひが続伸している。午後１時ごろに発表した９月度（８月２１日～９月２０日）の月次営業速報で、既存店売上高が前年同月比０．３％増となり、小幅ながら２カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。客単価が同０．５％増と上昇したことが牽引した。 出所：MINKABU PRESS