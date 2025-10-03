「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３日午後１時現在でインタートレードが「買い予想数上昇」１位となっている。 インタートレは証券ディーリングやＦＸ取引など業界特化型のシステム開発及び保守を手掛け、ヘルスケアのほか暗号資産システム分野でもＭ＆Ａ戦略などを駆使して展開を強めている。株価は８月中旬を境に急速人気化し同月２８日ザラ場には１４４０円の高値に