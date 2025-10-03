シルバーライフが切り返し急。ＳＢＩ証券が２日、シルバライフの目標株価を従来の１０２０円から１２１０円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続している。商品製造や物流の内製化の推進により、業績拡大トレンドが明確になってきたと指摘。目標株価を算出するうえでのＰＥＲ（株価収益率）を従来の１２．６倍から１３．９倍に引き上げた。 出所：MINKABU PRESS