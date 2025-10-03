◇米女子ゴルフツアーロッテ選手権第2日（2025年10月2日米ハワイ州ホアカレイCC＝6566ヤード、パー72）1打差の2位から出た畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）は1イーグル、2バーディー、1ボギーの69で回り通算10アンダーで4位につけた。首位とは5打差。風が吹く難しい条件の中、好スコアで上がった畑岡はWOWOWのインタビューに応じ「（風で）セカンドのジャッジ、ティーショットの狙い目も変わってくるのは分