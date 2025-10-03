2025年10月2日、二宮和也が自身初となるファンクラブイベント＜OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”＞の東京公演にて開催した。以下、同公演のオフィシャルライブレポートをお届けする。◆ライブ写真本イベントは9月から10月にかけて全国5都市をまわる二宮初のファンクラブイベントで、本公演が千秋楽となる。9月2日の愛知を皮切りに福岡、北海道、大阪と重ねてきた＜OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Sh