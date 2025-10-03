◇練習試合阪神―オリックス（2025年10月3日SGL尼崎）阪神のジョン・デュプランティエ投手が、3日にSGL尼崎で行われたオリックスとの練習試合で復帰登板を果たし、2回をパーフェクト投球とした。初回、1球目から150キロを計測。2死から横山聖を見逃し三振とするなど、上々の仕上がりを披露した。2回も1死から池田を空振り三振とするなど三者凡退とした。デュプランティエは8月18日に下肢の張りで離脱。9日ヤクルト戦以