3日は将棋の話題です。タイトル戦が続く藤井聡太七冠（23）ですが、いま“試練の時”を迎えています。将棋界の最高峰タイトル「竜王戦」。藤井七冠は現在「竜王」のタイトルを4連覇中で、2025年も防衛に成功すると「永世竜王」の称号を獲得します。この「永世竜王」をこれまでに達成したのは2人だけで、3人目の快挙達成を目指します。藤井聡太七冠：2日間しっかりと集中して、皆さまに楽しんでいただけるような熱戦が指せるように