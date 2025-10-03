【モデルプレス＝2025/10/03】女優の大友花恋が3日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】大友花恋、家庭的な手料理公開◆大友花恋、品数豊富な料理を披露大友は「1枚目と6枚目は、作ってないご飯」と告知し、複数の写真を投稿。「プロのオムレツ食べられたら、それだけでいい一日の始まり。星型のピノでたら、それだけでいい一日の締め」とつづり、レストランでのオムレツと市販のアイスを写し