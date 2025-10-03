½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬3Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¤·åºÎï¡×¡Ö¤¢¤ä¤á¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤ÎÍÅ±ð¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ê¤Û¤«8Ëç¡Ë¹äÎÏ¤¬¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÄÃÆ´ÝParisÎ¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É