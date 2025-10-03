【モデルプレス＝2025/10/03】フルート奏者のCocomiが10月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。「木村家の新入り」を公開した。【写真】Cocomi「木村家の新入り」接近ショット◆Cocomi、新たに家族に加わった愛犬を紹介Cocomiは「木村家の新入り」と皿に乗った黒豆の写真をアップし、次の投稿で「1歳のビビちゃんです。皆様よろしくお願いいたします」と新たに家族に加わった愛犬の写真を公開。黒の毛並みでカメラ目線を決め