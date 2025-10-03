◆練習試合阪神―オリックス（３日・ＳＧＬ）阪神のジョン・デュプランティエ投手が練習試合で実戦復帰し２回無失点に抑えた。最速は１５２キロ。打者６人を完璧に封じ、１奪三振だった。８月９日・ヤクルト戦（京セラＤ）以来の実戦登板。ポストシーズンでの復帰に向け、上々のリ・スタートを切った。