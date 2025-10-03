国民スポーツ大会陸上第1日第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は3日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第1日が行われ、成年女子300メートル予選に東京世界陸上の混合マイルリレー代表・青木アリエ（静岡・日体大3年）が登場。メンバー漏れを味わった世界陸上について振り返った。日本選手権などでは実施されない、国スポならではの300メートル。その予選4組で登場した青木は故郷・静岡のエントリーで走り、壹岐あいこと