美容ブランド「ReFa（リファ）」より、ブランド初となるフレグランス商品が登場。2025年11月15日（土）にグランドオープンする、ReFaブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA」にて先行販売がスタートします。ヘアケアなどで広く知られるReFaが展開するフレグランスとは、一体どんな香りなのか気になるところ。注目のフレグランスをぜひチェックしていきましょう！「ReFa」から初のフレグランスがお目見え「VITAL BEAUTY for ALL」を