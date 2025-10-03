神戸須磨シーワールドは3日朝、同日を「臨時休館」とすると発表した。【画像】神戸須磨シーワールド臨時休館のお知らせ公式サイトでは「重要なお知らせ」として、「【2025年10月3日（金）臨時休館について】」と掲出。「誠に恐れ入りますが、動物事情により2025年10月3日（金）は臨時休館とさせていただきます。お客様に大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」とつづった。SNSでは「動物事情で臨時