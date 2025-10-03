とちぎテレビ 2025年10月03日午後0時48分ごろ、東京湾を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは千葉県、東京都です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは110km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．１と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市 栃木市 佐野市 下野市 提供：ウェザーニュ&#1