GENSEN HOLDINGSは、「TAOYA南志摩」を9月24日に開業した。客室は、和室、洋室、和洋室、露天風呂付客室のタイプを設ける。新設の露天風呂付客室はオーシャンビューを楽しめる。館内には、水盤を配したオーシャンラウンジと暖炉ラウンジ、海に面しているように見えるインフィニティ温泉、ビールやアイスキャンディーなどを用意する湯上りラウンジを設ける。館内サービスはオールインクルーシブで、マッサージチェアの無料利用も可