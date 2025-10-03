１年前、U-20日本代表のMF石渡ネルソン（いわき）はもがいていた。セレッソ大阪の育成組織出身で、高校２年次にプロ契約を締結。しかし、出場機会に恵まれず、トップで活動していたためU-18チームでもピッチに立てなかった。心機一転、昨季は愛媛への期限付き移籍を決断したものの、ここでも苦戦を強いられた。「去年は本当に苦しんだ。同年代の仲間が（代表で）アジアカップの本大会や予選を戦うのを見ているだけ。『（感情と