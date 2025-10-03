Google（グーグル）は、Pixel 10シリーズ向けに不在着信や拒否された通話への対応をサポートする「Take a Message」機能の提供を、米国など一部地域で開始した。同社の会話型AIを活用した機能となる。 「Take a Message」は、不在着信や拒否された通話の音声メッセージをリアルタイムで文字起こしする。その後、通話メモから次にすべきアクションを提示し、重要な情報を逃さないようにユー