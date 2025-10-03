宮崎県内で農作業に関わる事故で亡くなる人が今年度は９月末までの半年間で６人に上り、１年間を通してそれぞれ６人だった２０２３、２４両年度を上回るペースとなっている。トラクターなどの農業機械に絡んだ事故が目立っており、県は「シートベルト、ヘルメットを着用して安全対策を徹底してほしい」と呼びかけている。（山畑壮起）県農業普及技術課によると、県内で農作業に関わる事故で亡くなった人は２１年度が８人、２２