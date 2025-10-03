吉本興業は３日、タレント・明石家さんまが座長を務める公演「『国ぁ宝（酷ほう）』〜ジュェラシックパークワールドシリーズ第７戦〜」（１１月７〜９日、東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲ）を開催することを発表した。今作は、昨年同所で上演した公演「笑輪の笑いＢｏｒｎｒｅａｄｙ達」に続く、待望の新作となっている。大ヒット中の映画「国宝」にも似たタイトルとなっているが、発表された文書内では「タイトルからも