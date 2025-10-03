「米女子ゴルフ・ロッテ選手権・第２日」２日、ホアカレイＣＣ＝パー７２）１アンダー、５９位で出た渋野日向子は２バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７３でスコアを一つ落とし、通算イーブンパーの７４位で予選落ちした。６２位タイまでのカットラインに１打届かなかった。渋野は前半のアウト６番パー４でボギーが先行。続く７番パー４はダブルボギーとスコアを落とした。それでも８番、１１番のパー４でバーディー