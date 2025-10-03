【モデルプレス＝2025/10/03】女優の杉咲花が10月3日、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に出演。自身が主演を務めたカンテレ・フジテレビ系ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」（2024年）の裏側について明かす場面があった。【写真】杉咲花「アンメット」クライマックスの緊迫シーン◆杉咲花主演「アンメット ある脳外科医の日記」同ドラマは、事故によって記憶障害という重い後遺症を持つことになった主人