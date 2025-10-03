ÇÐÍ¥ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê57¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ø¤Î²þ»¥¤ÇÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÂô¤ÏÅÅ¼ÖÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹¤¤µ÷Î¥¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã»¤¤µ÷Î¥¤ÏºÇ¶á¾è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤Ç¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö²þ»¥¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê²þ»¥¤Ç¡Ë¥Ô¥Ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔ¤â