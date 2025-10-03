カワサキが大型バイク「MEGURO K3」“2026年モデル”発表！カワサキは2025年10月1日、スポーツバイク「MEGURO K3」の2026年モデルを、同年11月1日に発売すると発表しました。一体どのようなバイクなのでしょうか？カワサキが大型バイク「MEGURO K3」“2026年モデル”発表！【画像】超カッコイイ！ これがカワサキ大型バイク「MEGURO K3」です！（21枚）「メグロ」はその発祥を1924年とし、「大排気量」「高性能」「高品質」を