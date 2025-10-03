「BOPは素晴らしい。それが言えるすべてだ」とWEC富士6時間の前に、プジョー・スポールの#93号車のドライバーの1人、ポール・ディ・レスタは述べた。BOPについてコメントすることは、主催者もしくはレギュレーシン批判に繋がりかねないため、実質的にノーコメントだが、答え方は人それぞれであるところが面白い。プジョー#93はハイパーポールに進出してスタートグリッド4位に躍進し、決勝ではもう少しで優勝という速さと強いペース