【Trio-Try-iT Figure―モモ・ベリア・デビルーク―】 2026年3月頃より展開予定 フリューは、プライズフィギュア「Trio-Try-iT Figure―モモ・ベリア・デビルーク―」を2026年3月頃に展開する。 本景品は「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」のキャラクター「モモ・ベリア・デビルーク」をプライズフィギュア化したもの