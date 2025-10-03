ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人が３日、都内で「ベンザブロックプレミアムＤＸ」新製品発表会に綾瀬はるか、Ｍ！ＬＫの佐野勇斗と出席した。寺西は、今年２月にオーディションを経てグループに新加入。「あなたの風邪はどこから？」のフレーズでおなじみの「ベンザブロック」ＣＭに初出演し、「うそみたいですし、信じられない。光栄です。昔からみているＣＭだったので…」と喜びをかみしめ、「すてきに仕上がっていてよかったで