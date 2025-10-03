モデルで女優の松島花の愛猫との２ショットが反響を呼んでいる。３日までにインスタグラムを更新し、「起きてるごろりんと写真撮るとだいたいこの流れ、、、抱っこ嫌いだし暴れてブレブレ一緒に撮るのは寝てる時に限る、笑でも、がんばって撮ったので載せます」とつづって、愛猫との２ショットをアップ。猫が嫌がる様子なども公開された。最後に「今年もあと３ヶ月１０月もがんばろうね」と締めた。この投稿には「なんて